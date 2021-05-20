Документ вступил в силу 20 мая. Информация об этом опубликована на официальном сайте правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об эвакуации граждан РФ и СНГ из сектора Газа по их желанию. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«В связи с резким ухудшением ситуации в секторе Газа в результате военной операции вооруженных сил государства Израиль предусмотреть эвакуацию выразивших такое пожелание граждан Российской Федерации и граждан государств – участников Содружества Независимых Государств (далее- граждане), находящихся в секторе Газа», — гласит документ.

Распоряжение вступило в силу сегодня, 20 мая.

Напомним, по данным пресс-службы израильской армии, бойцы движения ХАМАС выпустили из сектора Газа по Израилю уже 4070 боеприпасов.