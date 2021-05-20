Зеленский назвал своей главной задачей завершение войны в Донбассе

Прекращение военных действий в Донбассе является основным приоритетом для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Прекращение военных действий в Донбассе является основным приоритетом для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, разрешение конфликта в ЛДНР и "деоккупация" территорий Украины является приоритетом работы президента.

"Это приоритетный вопрос, он им, к сожалению, и остается… Долго идет этот процесс", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ЛДНР, которые заявили о собственной независимости после государственного переворота в стране.