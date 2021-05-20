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13:16   20 Мая 2021
Армия

Зеленский назвал своей главной задачей завершение войны в Донбассе

Зеленский назвал своей главной задачей завершение войны в Донбассе

Прекращение военных действий в Донбассе является основным приоритетом для Киева. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, разрешение конфликта в ЛДНР и "деоккупация" территорий Украины является приоритетом работы президента.

"Это приоритетный вопрос, он им, к сожалению, и остается… Долго идет этот процесс", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в апреле 2014 года власти Украины начали военную операцию против ЛДНР, которые заявили о собственной независимости после государственного переворота в стране.

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#донбасс #лднр #зеленский

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