Экс-премьер Украины назвал три причины, почему Киеву не нужно вступать в НАТО

Членство в Североатлантическом альянсе превратит страну в тупиковую территорию, считает Николай Азаров.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров (занимал пост главы кабмина с 2010 по 2014 гг.) назвал три причины, по которым Киеву не следует стремиться в НАТО. По мнению политика, членство в Североатлантическом альянсе не отвечает стратегическим вопросам страны.

«Не отвечает потому, что, как минимум, превращает Украину в абсолютно тупиковую, окраинную территорию и лишает ее громадного преимущества для развития экономики транзитной, например. Транзит, который использует свои порты, свои пути сообщения для осуществления масштабного транзита грузов», – отметил собеседник «Политики Сегодня».

Кроме того, членство в НАТО, по мнению Азарова, лишит Украину возможности продолжать тесное сотрудничество с торговыми партнерами из стран СНГ, в частности, с Россией, Казахстаном и Белоруссией.

Бывший премьер категорически высказался и о главной иллюзии киевских властей, которая заключается в том, что вступление в Североатлантический альянс гарантирует Украине защиту и покровительство в конфликтах.

«Никто защищать Украину ни в каком разе не будет ни от чего», – отрезал Азаров.

Собеседник «ПС» убежден, что принимать Украину в НАТО никто не собирается. А разговоры об этом в киевских «верхушках» ведутся лишь для того, чтобы привлечь внимание «неискушенного избирателя».

Ранее Азаров прокомментировал слова бывшего министра экономики Украины Виктора Суслова о стремительной деградации страны после государственного переворота в 2014 году.