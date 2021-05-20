Песков отметил необходимость обсуждения инициативы ФСИН о труде заключенных

У Кремля пока нет позиции по поводу инициативы главы Федеральной службы исполнения наказаний об активном использовании труда осужденных для решения дефицита рабочей силы.

У Кремля пока нет позиции по поводу инициативы главы Федеральной службы исполнения наказаний об активном использовании труда осужденных для решения дефицита рабочей силы.

В Кремле пока что нет общего понимания жизнеспособности инициативы главы ФСИН Александра Калашникова. Об этом на встрече с журналистами рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В Кремле нет определенной позиции относительно предложения главы ФСИН России активнее использовать заключенных вместо трудовых мигрантов", — отметил Песков.

Ранее руководитель ФСИН России Александр Калашников предложил активнее привлекать к работам не трудовых мигрантов, а отбывающих наказание заключенных. В ведомстве считают, что это позволит решить множество проблем с дефицитом рабочей силы в некоторых российских регионах и положительно повлияет на экономику.