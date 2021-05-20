13:05 20 Мая 2021Политика
Песков рассказал, когда Путин примет решение о саммите с Байденом
Президент России Владимир Путин примет решение о саммите с американским коллегой Джо Байденом после анализа встречи главы МИД РФ и госсека США.
Президент России Владимир Путин примет решение о саммите с американским коллегой Джо Байденом после анализа встречи главы МИД РФ и госсека США.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе своего ежедневного брифинга с журналистами.
Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что глава МИД России Сергей Лавров уже доложил главе государства об итогах переговоров с госсеком Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.