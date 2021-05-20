Кремль подтвердил сообщение о подготовке встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил готовящуюся встречу Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами подтвердил готовящуюся встречу Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Украина и Россия активно готовятся ко встрече глав двух государств. По словам Пескова, процесс подготовки оказался довольно сложным, и он пока не может назвать примерных сроков встречи.

"Пока наброски широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные. Гипотетической повестки дня гипотетической встречи", — сказал представитель Кремля.

Зеленский, комментируя вопрос журналистов о месте встрече с российским коллегой, сказал, что это может произойти на нейтральной территории. Он подчеркнул, что пока тоже не может говорить о каких-то конкретных сроках.