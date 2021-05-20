Московские подростки обсуждали план нападения на школу в автобусе и попались полиции

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали двух несовершеннолетних, которые собирались совершить акт агрессии в местном образовательном учреждении.

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали двух несовершеннолетних, которые собирались совершить акт агрессии в местном образовательном учреждении.

План преступления случайно услышал шестиклассник, который находился вместе со злоумышленниками в одном автобусе. По словам мальчика, подростки везли с собой рюкзак и кобуру с неизвестным предметом, который упал из рук юношей на одной из остановок, сообщают СМИ.

Вскоре оперативникам по "горячим следам" удалось найти виновников события. По словам одного из подростков, они с другом просто решили "пошутить". Однако теперь приятели могут стать фигурантами уголовного дела.