Лавров запланировал переговоры с главами МИД трех стран

Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет беседу с коллегами из трех стран — Канады, Финляндии и Норвегии. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет беседу с коллегами из трех стран — Канады, Финляндии и Норвегии. Об этом сообщили в российском ведомстве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что переговоры пройдут "на полях" Арктического совета в Рейкьявике. По ее словам, Лавров также встретится с руководством Исландии.

Глава российского внешнеполитического ведомства ранее прибыл в исландскую столицу, где провел первую очную встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Лавров также побеседовал с министром иностранных дел Швеции, председателем ОБСЕ Анн Линде.