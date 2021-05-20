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12:43   20 Мая 2021
Политика

Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным

Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал диалог с российской стороной по организации встречи на уровне глав государств.

Украинский президент Владимир Зеленский во время конференции по итогам двух лет работы сообщил, что недавно был начат разговор с администрацией его коллеги из России Владимира Путина по организации предстоящих переговоров.

Глава государства добавил, что намерен продолжать работать в "нормандском формате".

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#путин #украина #зеленский

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