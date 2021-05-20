Зеленский заявил о начале переговоров по организации встречи с Путиным

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал диалог с российской стороной по организации встречи на уровне глав государств.

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал диалог с российской стороной по организации встречи на уровне глав государств.

Украинский президент Владимир Зеленский во время конференции по итогам двух лет работы сообщил, что недавно был начат разговор с администрацией его коллеги из России Владимира Путина по организации предстоящих переговоров.

Глава государства добавил, что намерен продолжать работать в "нормандском формате".