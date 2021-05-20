Минэнерго добавит 15 регионов в программу бесплатного подключения газа

Изначально в экспериментальном проекте должны были принять участие четыре субъекта РФ.

В Минэнерго приняли решение о расширении количества регионов в пилотной программе по бесплатному подключению газа. Теперь работоспособность новой модели социальной газификации будет протестирована в 15 регионах. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Так, в эксперименте по бесплатно проводке газопроводов и внутрипоселковых сетей до границы участка примут участие Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский края, а также республики Бурятия и Дагестан.

Первый этап программы газификации регионов намечен на 2021-2022 годы.

Напомним, изначально в экспериментальном проекте должны были участвовать четыре региона РФ: Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.