Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:48   20 Мая 2021
Россия

Минэнерго добавит 15 регионов в программу бесплатного подключения газа

Минэнерго добавит 15 регионов в программу бесплатного подключения газа

В Минэнерго приняли решение о расширении количества регионов в пилотной программе по бесплатному подключению газа. Теперь работоспособность новой модели социальной газификации будет протестирована в 15 регионах. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Так, в эксперименте по бесплатно проводке газопроводов и внутрипоселковых сетей до границы участка примут участие Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская и Псковская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский края, а также республики Бурятия и Дагестан.

Первый этап программы газификации регионов намечен на 2021-2022 годы.

Напомним, изначально в экспериментальном проекте должны были участвовать четыре региона РФ: Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров