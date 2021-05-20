Президент Украины намерен продолжить работу в "нормандском формате"

Киев продолжит работать в рамках "нормандского формата". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на подведении итогов второго года работы.

Киев продолжит работать в рамках "нормандского формата". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на подведении итогов второго года работы.

Стоит отметить, что в ходе мероприятия украинский лидер также заявил о подготовке встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее украинский общественный деятель Дмитрий Спивак предрек досрочные выборы президента. По его словам, это единственный выход для преодоления экономической и политической ситуации