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12:36   20 Мая 2021
Политика

Президент Украины намерен продолжить работу в "нормандском формате"

Президент Украины намерен продолжить работу в "нормандском формате"

Киев продолжит работать в рамках "нормандского формата". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на подведении итогов второго года работы.

Стоит отметить, что в ходе мероприятия украинский лидер также заявил о подготовке встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее украинский общественный деятель Дмитрий Спивак предрек досрочные выборы президента. По его словам, это единственный выход для преодоления экономической и политической ситуации

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#украина #президент #зеленский

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