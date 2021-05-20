Ракова предложила ввести штрафы для не следящих за здоровьем россиян

Материальную ответственность стоит ввести для граждан, которые не следят за своим здоровьем, предложила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Материальную ответственность стоит ввести для граждан, которые не следят за своим здоровьем, предложила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Человек должен нести финансовую ответственность, если он систематически не хочет заниматься своим здоровьем, заявила Раков в ходе выступления на "Московском онкологическом форуме".

В настоящее время необходимо работать над обязательствами для россиян, которые не следят за состоянием организма. Такая мера должна обезопасить добросовестных граждан, подчеркнула заместитель мэра столицы.