Букингемский дворец проигнорировал годовщину свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

Три года назад, 19 мая 2018 года, Меган Маркл и принц Гарри сыграли свадьбу. Пожалуй, никто из королевской семьи не мог предугадать, какие скандалы последуют за этим торжеством.

Три года назад, 19 мая 2018 года, Меган Маркл и принц Гарри сыграли свадьбу. Пожалуй, никто из королевской семьи не мог предугадать, какие скандалы последуют за этим торжеством.

Меган Маркл и Гарри начали привлекать к себе много внимания еще со свадебной церемонии. Тогда еще невеста принца не была столь яростно настроена против устоев и традиции королевской семьи, однако в ее действиях уже сквозил протест. Маркл даже вычеркнула слово "повинуюсь" из свадебной клятвы.

Именно с этого торжества британскую монархию захлестнули скандалы. Британцы критиковали супруга Гарри буквально за все: несоответствие дресс-коду, нарушения этикета, огромные траты и многое другое. Сама бывшая актриса, судя по всему, с первого дня хотела стать принцессой Дианой, которая некогда бросила вызов королевской семье. Через какое-то время Гарри и Меган Маркл отказались от своих королевских обязанностей и сбежали в Америку.

После так называемого мегзита отношения Гарри с семьей окончательно испортились. Никто из членов королевской семьи не поздравил пару с третьей годовщиной свадьбы. Публично проигнорировал это событие даже брат Гарри, принц Уильям. В его официальном аккаунте появилось, как многим показалось, очень ироничное сообщение, что он и Кейт Миддлтон решили отправиться в поездку по Шотландии и посетить университет, где они впервые встретились.