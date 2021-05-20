12:20 20 Мая 2021Политика
Встречу Лаврова и Блинкена обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"
Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" проведет конференцию по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" проведет конференцию по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.
Встреча Лаврова и Блинкена шла более двух часов. Глава российской дипломатии заявил, что стороны достигли понимания и намерены преодолеть "нездоровую ситуацию", которая сложилась в отношениях между США и Россией.
Федеральное агентство новостей сообщило, что Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию, в ходе которой эксперты из разных сфер обсудят многие вопросы, касающиеся отношений двух держав.
Пресс-конференция пройдет здесь. С архивом материалов можно ознакомится по ссылке.