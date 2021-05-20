Встречу Лаврова и Блинкена обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" проведет конференцию по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" проведет конференцию по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

Встреча Лаврова и Блинкена шла более двух часов. Глава российской дипломатии заявил, что стороны достигли понимания и намерены преодолеть "нездоровую ситуацию", которая сложилась в отношениях между США и Россией.

Федеральное агентство новостей сообщило, что Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию, в ходе которой эксперты из разных сфер обсудят многие вопросы, касающиеся отношений двух держав.

Пресс-конференция пройдет здесь. С архивом материалов можно ознакомится по ссылке.