Девочка в США смогла отбиться от вооруженного педофила

Американская полиция задержала мужчину из штата Флорида после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки,

Американская полиция задержала мужчину из штата Флорида после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки,

Инцидент произошел в округе Эскамбиа, штат Флорида, США. Мужчина с ножом вышел из машины и попытался похитить 11-летнюю девочку. Школьница смогла дать отпор преступнику и убежала. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Именно по ним полиция и нашла злоумышленника.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина имеет за плечами судимость за сексуальные преступления в отношении детей. Ему предъявили обвинение в попытке похищения ребенка младше 13 лет, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.