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12:16   20 Мая 2021
Происшествия

Девочка в США смогла отбиться от вооруженного педофила

Девочка в США смогла отбиться от вооруженного педофила

Американская полиция задержала мужчину из штата Флорида после появления видео, на котором запечатлена попытка похищения 11-летней девочки,

Инцидент произошел в округе Эскамбиа, штат Флорида, США. Мужчина с ножом вышел из машины и попытался похитить 11-летнюю девочку. Школьница смогла дать отпор преступнику и убежала. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Именно по ним полиция и нашла злоумышленника.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина имеет за плечами судимость за сексуальные преступления в отношении детей. Ему предъявили обвинение в попытке похищения ребенка младше 13 лет, нападении при отягчающих обстоятельствах и нанесении побоев.

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#дети #сша #педофил

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