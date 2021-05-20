Мурашко определил сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в гражданский оборот

Об этом министр рассказал в ходе Московского онкологического форума.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, когда россияне смогут воспользоваться вакциной для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт». На Московском онкологическом форуме- 2021 журналисты спросили главу Минздрава, сколько потребуется времени с момента регистрации до появления вакцины в гражданском обороте.

«Три недели», — ответил Мурашко.

Ранее президент Путин объявил о скором запуске в гражданский оборот четвертого российского препарата от коронавируса. Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в РФ 6 мая.