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12:24   20 Мая 2021
Россия

Мурашко определил сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в гражданский оборот

Мурашко определил сроки поступления вакцины «Спутник Лайт» в гражданский оборот

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, когда россияне смогут воспользоваться вакциной для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт». На Московском онкологическом форуме- 2021 журналисты спросили главу Минздрава, сколько потребуется времени с момента регистрации до появления вакцины в гражданском обороте. 

«Три недели», — ответил Мурашко.

Ранее президент Путин объявил о скором запуске в гражданский оборот четвертого российского препарата от коронавируса. Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в РФ 6 мая.

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#россия #спутник лайт #мурашко

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