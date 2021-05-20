Особенности работы Кунсткамеры раскроют в медиацентре "Патриот"

Директор Кунсткамеры Андрей Головнев расскажет о специфике деятельности организации во время распространения коронавируса и затронет другие интересные вопросы.

Директор Кунсткамеры Андрей Головнев расскажет о специфике деятельности организации во время распространения коронавируса и затронет другие интересные вопросы.

Брифинг руководителя Кунсткамеры Андрея Головнева пройдет в четверг, 20 мая, в 13:00 по московскому времени. Выступление профессора и этнографа будет транслироваться в рамках эфира Медиагруппы "Патриот".

Как сообщает ФАН, член-корреспондент РАН и доктор исторических наук подробно опишет деятельность кабинета редкостей из Санкт-Петербурга. Кунсткамера стала первым российским музеем, который был открыт еще Петром I. Во время эфира Головнев акцентирует внимание на функционировании музея в пандемию, новых музейных программах, зарекомендовавших себя во время действия коронавирусных ограничений, а также поднимет вопрос актуальности онлайн-курсов.

Прямой эфир пройдет здесь.

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