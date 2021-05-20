Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:11   20 Мая 2021
Общество

Особенности работы Кунсткамеры раскроют в медиацентре "Патриот"

Особенности работы Кунсткамеры раскроют в медиацентре "Патриот"

Директор Кунсткамеры Андрей Головнев расскажет о специфике деятельности организации во время распространения коронавируса и затронет другие интересные вопросы.

Брифинг руководителя Кунсткамеры Андрея Головнева пройдет в четверг, 20 мая, в 13:00 по московскому времени. Выступление профессора и этнографа будет транслироваться в рамках эфира Медиагруппы "Патриот".

Как сообщает ФАН, член-корреспондент РАН и доктор исторических наук подробно опишет деятельность кабинета редкостей из Санкт-Петербурга. Кунсткамера стала первым российским музеем, который был открыт еще Петром I. Во время эфира Головнев акцентирует внимание на функционировании музея в пандемию, новых музейных программах, зарекомендовавших себя во время действия коронавирусных ограничений, а также поднимет вопрос актуальности онлайн-курсов.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#кунсткамера #медиагруппа патриот #Головнев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров