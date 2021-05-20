Затянувшиеся переговоры Лаврова и Блинкена встревожили украинцев

Первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена продлилась 1 час 40 минут – дольше, чем было запланировано, и это вызвало сильную тревогу на Украине

Первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена продлилась 1 час 40 минут – дольше, чем было запланировано, и это вызвало сильную тревогу на Украине

Об этом, комментируя состоявшуюся минувшей ночью в Рейкьявике встречу Лаврова и Блинкена, пишут политологи и эксперты-международники.

В частности, по мнению политолога Сергея Марков, наблюдатели ищут в произошедшем признаки начала разрядки в отношениях между Россией и США, также, как это произошло после того, как к столице Исландии встретились президент США Джордж Буш и генсек СССР Михаил Горбачев.

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен подтвердил в ходе встречи появившуюся днем ранее информацию о приостановке американских санкций против российского газопровода «Северный поток – 2», отметив при этом, что Вашингтон продолжит выступать против завершения данного проекта.

При этом госсекретарь отметил, что агрессивная антироссийская политика была связана не с желанием эскалации отношений, а с необходимостью защищать национальные интересы США.

Однако, по мнению Сергея Маркова, не стоит обольщаться на этот счет, так как американцы просто убедились в том, что их санкции не сработали и теперь пытаются делать хорошую мину при плохой игре.

«Утечки говорят, что санкции против «Северного потока – 2» не работают, все равно он будет построен. Много санкций наложено, но они не работают, — напоминает политолог, чьи слова приводит издание «ПолитНавигатор». — Помочь могут только новые какие-то уже зверские санкции против немецких и вообще европейских корпораций. А их против немцев решили не вводить, потому что Байден хочет не ссориться, а дружить с Европой. Все это рассматривается как большая победа Путина».

При этом Марков обращает внимание читателей на то, что, похоже, не заметила широкая общественность. Россия в преддверии переговоров Лаврова и Блинкена тоже пошла на отдельные уступки американцам. Например, американское посольство сообщило, что российские власти уведомило его о своем намерении «отложить свой запрет дипломатической миссии США нанимать на работу иностранных работников».

В результате обе стороны переговоров заявили по итогам встречи, что разговор в Рейкьявике был полезным и конструктивным, о чем главы внешнеполитических ведомств России и США доложат Владимиру Путину и Джо Байдену, встреча которых намечена на июнь.

Как отмечают наблюдатели, американская сторона впервые за долгое время обошлась без обвинений в адрес РФ в кибератаках и вмешательстве в американские выборы, а общая тональность встречи сильно отличалась от той резкой риторики, которую делегация США позволила себе на встрече с главой МИД Китая.

«Проблема всех этих переговоров с США заключается в том, что все достигнутые договоренности с представителями Госдепа имеют свой вес и значение ровно до того момента, когда делегация США сделает первый шаг на трап самолета», — отмечает в своем комментарии военный эксперт Владимир Орлов.

При этом депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский отмечает, что в Киеве новости о встрече Лаврова и Блинкена в Рейкьявике встретили с большой тревогой. По его словам, репортажи о переговорах Сергея Лаврова и Энтони Блинкена напомнили ему соглашение о разделе Европы, которого заключили в конце Второй мировой войны Иосиф Сталин и Уинстон Черчилль.