Мишустин направил Чернышенко в Долину гейзеров по поручению Путина

Рабочая поездка вице-премьера состоится по вопросу перспективы развития туризма на Дальнем Востоке.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток. Решение принято после совещания у президента Владимира Путина.

Цель рабочей поездки Чернышенко — исследование вопроса развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края.

«Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России», — уточнил Мишустин.

Для обсуждения развития туризма Чернышенко проведет встречи с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии и руководителем Камчатского края Владимиром Солодовым.

Кроме того, планируется совещание в режиме видеоконференции с главами субъектов и руководством Минпросвещения «по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года».

Ранее, 19 мая, прошло совещание по реализации отдельных положений послания Федеральному Собранию, на котором президент Путин отметил, что его задели слова Чернышенко о туристах Дальнего Востока.