Захарова рассказала о поведении американских журналистов на встрече Лаврова и Блинкена

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена удивила журналистов. Они были обескуражены тем, что переговоры начались конструктивно.

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена удивила журналистов. Они были обескуражены тем, что переговоры начались конструктивно.

Встречу политиков в Исландии прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Также она отметила поведение американских журналистов во время переговоров. По ее словам, пресса, особенно американская, "что-нибудь да выкрикивает с мест", однако в этот раз подобного не наблюдалось.

После саммита Сергей Лавров подчеркнул, что российская и американская стороны начнут подготовку предложений лидерам РФ и США для переговоров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась раскрывать детали предстоящей встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Она не располагает дополнительными сведениями по этому вопросу.