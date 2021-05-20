Принц Уильям рассказал подписчикам о прививке от коронавируса

Наследник британского престола не уточнил, каким препаратом привился.

Внук королевы Елизаветы II принц Уильям сделал первую прививку от коронавируса. Об этом он рассказал подписчикам в Instagram. Судя по геолокации, герцог Кембриджский вакцинировался в Музее науки в Лондоне, а вот каким именно препаратом, не уточняется.

«Всем, кто работает над внедрением вакцины - спасибо за все, что вы сделали, и продолжаете делать», – написал член королевской семьи.

Отметим, сама королева Великобритании сделала прививку еще в начале года.