Глава Управления соцпитания Смольного пострадал при нападении трех неизвестных

Преступники в масках напали на главу Управления соцпитания Смольного. Чиновник не пострадал.

Преступники в масках напали на главу Управления соцпитания Смольного. Чиновник не пострадал.

Инцидент произошел сегодня утром. Злоумышленники в масках совершили нападение на начальника Управления социального питания Смольного Алексея Барабанщикова, сообщил портал "Невские новости".

Чиновник рассказал, что трое преступников угрожали ему убийством. Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали случившегося. Алексей Барабанщиков стал начальником Управления социального питания в феврале 2020 года.

Правоохранители задержали мужчину за нападение с ножом на прохожего в Петербурге, сообщал ранее ФАН. Нападение произошло у одного из домов по улице Латышских Стрелков в Северной столице. Злоумышленник воткнул нож в спину жертвы.