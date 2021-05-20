Популяризацию кикбоксинга в России обсуждают в медиацентре "Патриот"

Гости медиацентра "Патриот" обсуждают перспективы развития кикбоксинга в России и Санкт-Петербурге, а также основные проблемы в этом виде спорта.

Гости медиацентра "Патриот" обсуждают перспективы развития кикбоксинга в России и Санкт-Петербурге, а также основные проблемы в этом виде спорта.

Пресс-конференция посвящена кикбоксингу в стране. Гостями медиацентра "Патриот" стали организаторы турниров ProK-1 — Сергей Трубников и Алишер Таджибаев, девятикратный чемпион мира по кикбоксингу Вячеслав Тисленко, исполняющий обязанности президента Федерации кикбоксинга России Михаил Герасимов и другие спортсмены. Они говорят о популяризации спорта в стране и основных проблемах, которые стоят на пути его развития.

На встрече спикеры также обсуждают недавний чемпионат по данному виду спорта, который прошел в Челябинске. Турнир собрал 1962 спортсмена из 62 регионов России. Эта встреча сформировала национальную команду страны 2021 года.