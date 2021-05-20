Журналисты объединятся в клуб "Петербургский уикенд" в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Уникальное журналистское объединение под названием "Петербургский уикенд" начинает работу на базе пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

Уникальное журналистское объединение под названием "Петербургский уикенд" начинает работу на базе пресс-центра Медиагруппы "Патриот".

Первое заседание пресс-клуба состоится в 13:00 22 мая. Участниками собрания станут: журналист, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ АО "Первый канал", ведущий ток-шоу "Время покажет" Артем Шейнин, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, главный редактор ИА "Невские Новости" Андрей Краснобаев, главред газеты "Петербургский дневник" Кирилл Смирнов и главред портала "Город+" Алиса Чекушина.

В мероприятии также примут участие представители петербургских и областных редакций. Они обсудят актуальную новостную повестку и обменяются мнениями о последних событиях как в России, так и во всем мире, передает Федеральное агентство новостей.