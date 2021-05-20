«Завалов много, разгребать непросто»: главное о переговорах Лаврова и Блинкена

Глава российского МИД и госсекретарь США встретились в Рейкьявике.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в минувшую среду, 19 мая, встретился с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Рейкьявике. С момента вступления Джозефа Байдена в должность президента США это первая встреча России и США на таком высоком уровне.

Главе МИД РФ уже приходилось беседовать с Блинкеном несколько лет назад, когда тот занимал пост заместителя госсекретаря в команде экс-президента Барака Обамы.

Нынешняя встреча продлилась около двух часов. Этого времени хватило, чтобы представители двух сверхдержав обсудили стратегическую стабильность, сдерживание ядерных программ Ирана и КНДР, ситуацию на границе с Украиной, да и в целом, немного «разгребли завалы».

«Беседа мне показалась конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. Завалов очень много. Разгребать их непросто. Но я почувствовал у Энтони Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать», — охарактеризовал беседу Лавров.

Точки зрения

Трактовки итогов дипломатической встречи с обеих сторон не совпали. Общаясь с журналистами, министр иностранных дел РФ сделал упор на точках соприкосновения, в которых Россия и США имеют общие интересы. Помимо Афганистана, Ирана и КНДР в этот перечень входят «посольские войны» — дипломатический «пинг-понг» между Москвой и Вашингтоном, запущенный администрацией Обамы в 2015 году.

О деталях готовящейся встречи двух президентов – Джо Байдена и Владимира Путина – Лавров не обмолвился в отличие от госсекретаря США. На совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлаугуром Тором Тордарсоном за несколько часов до переговоров с Лавровым представитель США заверил, что беседа двух лидеров состоится «в ближайшие недели».

Американская сторона представила разговор Лаврова и Блинкена совсем в ином ключе. В материале CNN госсекретарь США предстает в роли прямого и решительного дипломата, который с порога заявил об имеющихся между странами разногласиях и пригрозил «ответом» на «агрессивные действия».

«Не секрет, что у нас [России и США] есть разногласия. Когда дело доходит до этих разногласий, как уже объяснял президент Байден в разговоре с президентом Путиным, если Россия будет действовать агрессивно против нас, наших партнеров или союзников, мы ответим», — сказал Блинкен.

Западные агентства на первое место поставили обсуждение «российской агрессии» на Украине, а также «действия» Москвы против ряда «независимых СМИ». Сергей Лавров, в частности, узнал, что РФ «развертывает военные отряды на Украине и рядом с ней».

В Госдепартаменте, впрочем, прошедшей беседе дали самую положительную оценку. В официальном пресс-релизе сказано, что Соединенные Штаты «будут стремиться к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой». Лавров и Блинкен выразили желание продолжить общение в будущем.

Политтехнолог, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов убежден, что после встречи Путина и Байдена «точки фокусировки» их разговора также разойдутся. За закрытыми дверями Блинкен и Лавров наверняка обговорили куда более злободневные вопросы, однако делиться подробностями с журналистами не стали.

«Странно, что совсем не затронули вопросы, касающиеся Европы. Видимо, не их уровень. Американская фокусировка, на которой Блинкен сделал акцент: "Мы задали Лаврову все самые тонкие вопросы, которые он должен передать Путину. Все, что мы хотели сказать русским, мы сказали". Россия же продолжает надеяться на благоразумие американцев и не до конца понимает недружественные действия США. Лавров дал понять, что разговор двух президентов будет серьезный, если Байден захочет говорить предметно, а не просто бла-бла-бла», — объяснил эксперт.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Кремле уже писала, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена ориентировочно запланирована на 15–16 июня этого года. Переговоры пройдут «в одной из европейских стран».