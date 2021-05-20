Американские коммунисты призвали США к капитуляции перед Китаем и к роспуску НАТО

Крупнейшая социалистическая организация в США опубликовала план своей деятельности на 2021 год, который включает в себя ряд крайне странных требований.

Крупнейшая социалистическая организация в США «Демократические социалисты Америки» опубликовала план своей деятельности на 2021 год, который включает в себя требования: к запрету национализма в Соединенных Штатах, к прекращению «торговой войны» с КНР и к допуску китайской коммунистической пропаганды на территории страны, а также к нормализации отношений с Кубой, Ираном и Венесуэлой. Представители организации отметили, что хотят выдать права голоса всем нелегальным мигрантам.

Организация, согласно плану, будет добиваться от американского правительства закрытия все военных баз на территории иностранных государств, а освободившиеся ресурсы социалисты хотят перенаправить на «Новый зеленый курс» и «прямую поддержку колонизированных и угнетенных людей, включая Палестину». Не забыли коммунисты и про международные организации: призывали к роспуску НАТО, Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ).

Помимо этого левые активисты призывают признать социализм политической системой, которая «даст возможность рабочему классу управлять обществом в общих интересах».

Стоит отметить, что «Демократические социалисты Америки» имеют сильную поддержку либеральных демократов в нижней палате Конгресса США, включая активное содействие члена Палаты представителей сомалийского происхождения Ильхан Омар и конгрессвумен латиноамериканского происхождения Александрии Окасио-Кортес. Организация включает в себя около 60 тысяч членов. Многие из них поддерживаю социализм советского образца, восхваляя генсека СССР Иосифа Сталина и критикуя троцкизм.

Ранее активисту движения Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Марку Донсу, который призывает к упразднению полиции и ниспровержению капитализма, городские власти Сиэтла сделали предложение стать гендиректором в Региональном управлении по делам бездомных с зарплатой в $11 тысяч.