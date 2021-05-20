Такое заявление госсекретаря распространили после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В национальных интересах США приостановить введение санкций в отношении оператора «Северного потока- 2» — компании Nord Stream 2 AG. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в письменном заявлении, которое было опубликовано в ходе его переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике.

«Я также решил, что в национальных интересах США приостановить выполнение санкций против Nord Stream 2 AG, его главы Маттиаса Варнига и корпоративных работников Nord Stream 2 AG», — говорится в документе.

Накануне представитель Госдепа Джалина Портер еще раз подтвердила, что Соединенные Штаты продолжают применять все возможные дипломатические инструменты, чтобы остановить реализацию проекта «СП-2».

В Германии, в свою очередь, предложили ввести санкции против США, чтобы защитить германо-российский проект «Северный поток — 2».