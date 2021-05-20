Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:01   20 Мая 2021
Россия

Кириенко пообещал, что Илон Маск выступит на марафоне «Новое знание»

Кириенко пообещал, что Илон Маск выступит на марафоне «Новое знание»

Первый заместитель Руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко анонсировал выступление американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска на Всероссийском просветительском марафоне «Новое знание». Об этом российский политик рассказал во время церемонии открытия мероприятия в Москве. 

«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск», – цитирует Кириенко  ТАСС .

Между тем, в программе марафона Маск не значится, поэтому на какой из восьми заявленных площадок в России он появится, пока не известно.

Отметим, это будет не первое выступление американского бизнесмена перед российской аудиторией. В октябре 2019 года Маск вышел на видеосвязь с Краснодаром в рамках бизнес-форума «Дело за малым». К участию его пригласили необычным способом — за месяц до мероприятия возле офиса SpaceX в Калифорнии появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» с QR-кодом на приглашение.

Илон Маск примет участие в российском марафоне «Новое знание»

Марафон «Новое знание» будет длиться три дня. 20 и 21 мая спикеры будут выступать в режиме онлайн. Посмотреть прямую трансляцию можно здесь.

23 мая станет основным днем форума. Очные площадки откроются в восьми городах России: Владивостоке, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.

В каждом регионе будет представлено одно из направлений просветительской деятельности. Так, в Нижнем Новгороде обсудят атомную промышленность и космос, в числе спикеров — директора «Росатома» и «Роскосмоса». В Сочи поговорят о спорте. В Новосибирске — о «новых вызовах этики» и здоровом образе жизни.

Илон Маск примет участие в российском марафоне «Новое знание»

Во Владивостоке с профессорами Дальневосточного университета и представителем компании «Промобот» обсудят достижения в сфере высоких технологий. В Казани спикеры поговорят с участниками об экосистемах и цифровизации. В культурной столице России — Санкт-Петербурге — центральной станет тема искусства. А в Калининграде — экология и научные разработки.

Программой предусмотрены лекции, мастер-классы, дискуссии, интервью, научные опыты, обмен мнениями, конкурсы и призы. Кроме того, состоятся онлайн-экскурсии на высокотехнологичные уникальные предприятия, объекты науки, истории и культуры.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#форум #спорт #космос #экология #промышленность #искусство #илон маск #высокие технологии #it-технологии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров