Кириенко пообещал, что Илон Маск выступит на марафоне «Новое знание»

Точная дата, время и площадка, в рамках которой можно будет пообщаться с американским изобретателем, пока не известны.

Первый заместитель Руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко анонсировал выступление американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска на Всероссийском просветительском марафоне «Новое знание». Об этом российский политик рассказал во время церемонии открытия мероприятия в Москве.

«Перед нами в эти три дня [марафона] выступят Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, основатель Apple Стив Возняк, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, Илон Маск», – цитирует Кириенко ТАСС .

Между тем, в программе марафона Маск не значится, поэтому на какой из восьми заявленных площадок в России он появится, пока не известно.

Отметим, это будет не первое выступление американского бизнесмена перед российской аудиторией. В октябре 2019 года Маск вышел на видеосвязь с Краснодаром в рамках бизнес-форума «Дело за малым». К участию его пригласили необычным способом — за месяц до мероприятия возле офиса SpaceX в Калифорнии появился билборд с надписью «Kak tebe takoe, Elon Musk?» с QR-кодом на приглашение.

Марафон «Новое знание» будет длиться три дня. 20 и 21 мая спикеры будут выступать в режиме онлайн. Посмотреть прямую трансляцию можно здесь.

23 мая станет основным днем форума. Очные площадки откроются в восьми городах России: Владивостоке, Новосибирске, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Калининграде, Санкт-Петербурге и Москве.

В каждом регионе будет представлено одно из направлений просветительской деятельности. Так, в Нижнем Новгороде обсудят атомную промышленность и космос, в числе спикеров — директора «Росатома» и «Роскосмоса». В Сочи поговорят о спорте. В Новосибирске — о «новых вызовах этики» и здоровом образе жизни.

Во Владивостоке с профессорами Дальневосточного университета и представителем компании «Промобот» обсудят достижения в сфере высоких технологий. В Казани спикеры поговорят с участниками об экосистемах и цифровизации. В культурной столице России — Санкт-Петербурге — центральной станет тема искусства. А в Калининграде — экология и научные разработки.

Программой предусмотрены лекции, мастер-классы, дискуссии, интервью, научные опыты, обмен мнениями, конкурсы и призы. Кроме того, состоятся онлайн-экскурсии на высокотехнологичные уникальные предприятия, объекты науки, истории и культуры.