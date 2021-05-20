Двух неадекватных мужчин задержали около школы в Екатеринбурге

Сотрудники Росгвардии задержали двух горожан, угрожавших школьникам. Инцидент произошел в микрорайоне Уралмаш.

Сотрудники Росгвардии задержали двух горожан, угрожавших школьникам. Инцидент произошел в микрорайоне Уралмаш.

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Свердловской области сообщает, что мужчины находились в неадекватном состоянии. Экипаж вневедомственной охраны задержал их при попытке проникнуть на территорию образовательного учреждения. Запрещенных предметов у задержанных не обнаружено.

Ранее местные СМИ сообщали, что 18 мая вооруженный ножом мужчина пытался проникнуть в школу №81. В городском департаменте образования подтвердили, что возле забора школы находился полураздетый мужчина, который держал в руках сотовый телефон и вел себя неадекватно.