Депутат Госдумы Козенко рассказал о жизни переселенцев из Донбасса в Крыму

Жители Донбасса, которые прибыли в Крым после начала вооруженной украинской агрессии, органично влились в жизнь республики. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

Жители Донбасса, которые прибыли в Крым после начала вооруженной украинской агрессии, органично влились в жизнь республики. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Козенко.

По его словам, благодаря трудолюбию и опыту работы в разных сферах переселенцы трудятся на благо России. Некоторые граждане приняли решение остаться на территории полуострова и сумели получить разрешение на временное проживание. У других уже есть российское гражданство. Часть жителей Донбасса вернулась на родину, но они приезжают на сезонные работы.

"Однако мне, безусловно, хотелось, чтобы они были причастны к восстановлению, прежде всего, своего родного края", – сказал Козенко.

Парламентарий добавил, что власти Крыма пытаются оказать необходимую помощь выходцам из Донбасса. Кроме того, на территории полуострова организовано постоянное представительство двух республик на базе штаб-квартиры русской общины Крыма в Симферополе.