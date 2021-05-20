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10:45   20 Мая 2021
Происшествия

Один человек пострадал во время непогоды в Петербурге

Один человек пострадал во время непогоды в Петербурге

Штормовой ветер второй день подряд наблюдается в Северной столице, сообщает городское управление МЧС. Известно об одном пострадавшем.

Так, по состоянию на 21:00 по московскому времени, спасатели более 70 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды. По предварительной информации, ветром повалило 52 дерева, а также повредило три легковых автомобиля.

Как отмечают в ведомстве, в результате непогоды есть один пострадавший. Информация об его состоянии уточняется.

Вечером, 18 мая, в Петербурге прошла гроза с порывами ветра до 20 м/с. Из-за сложных погодных условий обрушилась крыша кафе, пострадали четыре человека. Двое из них сейчас находятся в больнице с травмами.

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