10:45 20 Мая 2021Происшествия
Один человек пострадал во время непогоды в Петербурге
Штормовой ветер второй день подряд наблюдается в Северной столице, сообщает городское управление МЧС. Известно об одном пострадавшем.
Штормовой ветер второй день подряд наблюдается в Северной столице, сообщает городское управление МЧС. Известно об одном пострадавшем.
Так, по состоянию на 21:00 по московскому времени, спасатели более 70 раз выезжали на ликвидацию последствий непогоды. По предварительной информации, ветром повалило 52 дерева, а также повредило три легковых автомобиля.
Как отмечают в ведомстве, в результате непогоды есть один пострадавший. Информация об его состоянии уточняется.
Вечером, 18 мая, в Петербурге прошла гроза с порывами ветра до 20 м/с. Из-за сложных погодных условий обрушилась крыша кафе, пострадали четыре человека. Двое из них сейчас находятся в больнице с травмами.