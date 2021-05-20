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10:43   20 Мая 2021
Общество

Глава ФСИН РФ рассказал о весе и состоянии Навального после голодовки

Глава ФСИН РФ рассказал о весе и состоянии Навального после голодовки

Состояние здоровья осужденного блогера Алексея Навального значительно улучшилось. Об этом сообщил журналистам глава ФСИН России Александр Калашников.

По его словам, блогер завершил голодовку и сейчас питается нормально. Вес Навального составляет 82 кг. Также заключенный имеет возможность общаться с родственниками.

Калашников также рассказал, что каких либо нарушений в поведении осужденного блогера нет. В колонии никто не преследует цели как-либо унизить или оскорбить Навального, он содержится на общих условиях.

Навальный объявил о голодовке 31 марта в своем Instagram-аккаунте. Продержаться блогер смог приблизительно месяц.

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#голодовка #навальный #фсин

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