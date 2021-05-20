Глава ФСИН РФ рассказал о весе и состоянии Навального после голодовки

Состояние здоровья осужденного блогера Алексея Навального значительно улучшилось. Об этом сообщил журналистам глава ФСИН России Александр Калашников.

Состояние здоровья осужденного блогера Алексея Навального значительно улучшилось. Об этом сообщил журналистам глава ФСИН России Александр Калашников.

По его словам, блогер завершил голодовку и сейчас питается нормально. Вес Навального составляет 82 кг. Также заключенный имеет возможность общаться с родственниками.

Калашников также рассказал, что каких либо нарушений в поведении осужденного блогера нет. В колонии никто не преследует цели как-либо унизить или оскорбить Навального, он содержится на общих условиях.

Навальный объявил о голодовке 31 марта в своем Instagram-аккаунте. Продержаться блогер смог приблизительно месяц.