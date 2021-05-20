Племянник Олега Янковского возмущен воспоминаниями Прокловой о романе с его женатым дядей

Советский и российский актер Игорь Янковский неодобрительно высказался о любовных связях артистки Елены Прокловой.

Советский и российский актер Игорь Янковский неодобрительно высказался о любовных связях артистки Елены Прокловой.

Игорь Янковский в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1" прокомментировал отношения своего покойного дяди Олега Янковского с Еленой Прокловой. В эфире прозвучал отрывок интервью артистки, в котором она поделилась воспоминаниями об этом романе.

"Ничего плохого не могу сказать об Олеге Янковском. У нас сложились потрясающе интересные, красивые отношения, но для меня он так и остался чужим человеком. У него была прекрасная жена, хороший сын. Я бы перестала уважать Олега, если бы он бросил супругу", — говорила артистка.

Воспоминания Елены Прокловой о романе с женатым Олегом Янковским возмутили его племянника. Артист осудил ее за многочисленные связи с мужчинами.

"Дай Бог Леночке хорошей, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что всех она и не помнит. Ну что тут сделаешь? Ничего! Если она стала это говорить — мне только ее жалко, честное слово. Если у нее с Олегом был какой-то роман — ну сохрани это в себе! Неприятно, грязно!" — заявил Игорь Янковский.

Елена Проклова стала объектом всеобщей критики после провокационного интервью. В программе "Секрет на миллион" она на всю страну рассказала, как ее в юности домогался известный актер, имя которого она отказалась называть. Признания артистки вызвали широкий резонанс в творческой среде.