На Украине подсчитали процент выполненных обещаний Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил только 25% предвыборных обещаний за два года на посту главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил только 25% предвыборных обещаний за два года на посту главы государства.

Комитет избирателей Украины (КИУ) составил список выполненных и невыполненных обещаний украинского лидера ко второй годовщине президентства Зеленского. Оказалось, что глава государства реализовал только четверть из всех обещаний, которые озвучивал во время своей предвыборной кампании.

"В погоне за громкими заголовками Зеленский часто озвучивает нереальные вещи. В итоге за два года глава государства собрал целую категорию "забытых обещаний"", — сказал глава КИУ Алексей Кошель.

На Украине признают, что Зеленский чаще всего выполняет "вторичные" обещания, которые не меняют жизнь граждан в лучшую сторону. Если смотреть более масштабно, то ситуация в Донбассе не решена, хотя это было одним из ключевых обещаний Зеленского. Также глава государства не обеспечил экономический прорыв и не поборол коррупцию, заключают аналитики.

Российский сенатор Алексей Пушков ранее раскритиковал украинского лидера за слова о том, что Украина — центр Европы. Подобные заявления можно считать "пустозвонством", говорится на сайте 360tv.ru.