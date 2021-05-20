Полицейского уволили из МВД после "слива" видео допроса казанского стрелка

Полицейский лишился должности за обнародование кадров допроса Ильназа Галявиева, совершившего нападение с оружием на гимназию в Казани.

Полицейский лишился должности за обнародование кадров допроса Ильназа Галявиева, совершившего нападение с оружием на гимназию в Казани.

В соответствующем приказе отмечено, что оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности несанкционированно выложил видеоматериалы в Сеть. В МВД его поступок считают фактом неисполнения служебных обязанностей, порочащим честь сотрудника внутренних дел, сообщает КП.РУ.

Оперативник снял на видео первый допрос Галявиева, на котором он, прикованный наручниками к скамье, называет себя богом и признается, что всех ненавидит.

Начальника провинившегося сотрудника понизили в должности. Ему вменяют то, что он не проконтролировал подчиненного и пытался скрыть "слив" видео от вышестоящего руководства.

Стрельба в гимназии №175 произошла утром 11 мая. Нападавший Ильназ Галявиев стал стрелять по ученикам и преподавателям. В результате нападения погибли девять человек, пострадали 24. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве.