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10:20   20 Мая 2021
Происшествия

Полицейского уволили из МВД после "слива" видео допроса казанского стрелка

Полицейского уволили из МВД после "слива" видео допроса казанского стрелка

Полицейский лишился должности за обнародование кадров допроса Ильназа Галявиева, совершившего нападение с оружием на гимназию в Казани.

В соответствующем приказе отмечено, что оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности несанкционированно выложил видеоматериалы в Сеть. В МВД его поступок считают фактом неисполнения служебных обязанностей, порочащим честь сотрудника внутренних дел, сообщает КП.РУ.

Оперативник снял на видео первый допрос Галявиева, на котором он, прикованный наручниками к скамье, называет себя богом и признается, что всех ненавидит.

Начальника провинившегося сотрудника понизили в должности. Ему вменяют то, что он не проконтролировал подчиненного и пытался скрыть "слив" видео от вышестоящего руководства.

Стрельба в гимназии №175 произошла утром 11 мая. Нападавший Ильназ Галявиев стал стрелять по ученикам и преподавателям. В результате нападения погибли девять человек, пострадали 24. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве.

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