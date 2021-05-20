Прага сыграла роль "полезных идиотов" в деле вокруг ситуации во Врбетице. Об этом заявил депутат чешского парламента Ян Грнчирж.

Прага сыграла роль "полезных идиотов" в деле вокруг ситуации во Врбетице. Об этом заявил депутат чешского парламента Ян Грнчирж.

По его словам, со временем стало понятно, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту во Врбетице. Правоохранительные органы предоставили только косвенные доказательства, которые нельзя использовать для возбуждения дела. Депутат отметил, что его удивляют действия властей Чехии в этой ситуации. С доказательной базой все очень плохо, однако Прага устроила громкий дипломатический и медиа-конфликт. Парламентарий считает, что это станет причиной разрыва отношений с Россией и приведет к экономическим потерям.

"Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений", — сказал Грнчирж.

Депутат считает, что обстановка связана с изменением руководства в США, и Чехию могли втянуть в какую-то игру спецслужб. При этом Запад не поддержал Прагу, и властям придется самостоятельно разбираться с ситуацией.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков ранее заявил о возможном расширении списка недружественных стран. Сейчас в него входят только США и Чехия, говорится на сайте 360tv.ru.