По мнению бывшего премьер-министра Украины, страна уже бесповоротно угробила свой научно-технический потенциал.

Украина взяла курс на сознательную деградацию после перехода под влияние США. Об этом «Политике Сегодня» заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров (возглавлял кабмин с 2010 по 2014 гг). Так политик поддержал мнение экс-министра экономики Украины Виктора Суслова (занимал пост в 1997-98 гг.) о последствиях «переломного» Майдана и последующей смены зоны геополитического влияния.

В интервью украинскому телеканалу «НАШ» Виктор Суслов отметил, что после Майдана в 2014 году деградация усилилась. А началась она еще в 1990-х, после развала СССР. По словам бывшего министра экономики, за 30 лет Украина потеряла треть ВВП, производство и потребление электроэнергии упало в два раза, а население только по официальным данным уменьшилось на 12 млн человек.

Азаров назвал бывшего коллегу человеком грамотным и знающим толк в экономике, но его речь показалась политику очень осмотрительной.

«Все-таки он [Суслов] живет в Киеве, видимо, высказывается осторожно. Я бы сказал более категорично: как только Украина перешла под колониальное управление американцами, то был взят курс на деградацию сознательную. Деградацию промышленно-научного потенциала», – сказал Азаров в разговоре с «Политикой Сегодня».

По словам экс-премьера, за последние семь лет Украина полностью разрушила несколько основных научно-технических отраслей: авиа-, ракето- и кораблестроение. Азаров утверждает, что киевские власти достигли точки невозврата, поскольку на возрождение феникса из пепла потребуются миллиарды долларов, которых у страны попросту нет.