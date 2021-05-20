9:53 20 Мая 2021Политика
Германия предложила защитить "СП-2" антиамериканскими санкциями
Власти Германии должны ввести санкции против США, чтобы защитить проект "Северный поток — 2", считает член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре.
Власти Германии должны ввести санкции против США, чтобы защитить проект "Северный поток — 2", считает член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре.
Вашингтон продолжает продвигать собственные интересы в Европе и пытается остановить строительство "Северного потока — 2". Немецкий политик убежден, что Германия должна защитить проект и ввести антиамериканские санкции.
"Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все", — отметил Котре в комментарии РИА Новости.
Член комитета бундестага ФРГ по энергетике предлагает повысить таможенные пошлины на поставки американского газа. По его словам, это стало бы правильным шагом в отношении США.