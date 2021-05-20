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9:53   20 Мая 2021
Политика

Германия предложила защитить "СП-2" антиамериканскими санкциями

Германия предложила защитить "СП-2" антиамериканскими санкциями

Власти Германии должны ввести санкции против США, чтобы защитить проект "Северный поток — 2", считает член комитета бундестага ФРГ по энергетике Штеффен Котре.

Вашингтон продолжает продвигать собственные интересы в Европе и пытается остановить строительство "Северного потока — 2". Немецкий политик убежден, что Германия должна защитить проект и ввести антиамериканские санкции.

"Ситуация запутанная. Осталось построить всего несколько километров, это знают все", — отметил Котре в комментарии РИА Новости.

Член комитета бундестага ФРГ по энергетике предлагает повысить таможенные пошлины на поставки американского газа. По его словам, это стало бы правильным шагом в отношении США.

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#сша #германия #северный поток - 2

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