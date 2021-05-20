Ширится Османская империя: Эрдоган прибрал к рукам Кипр, пока спал Евросоюз

Неоосманские амбиции Турции при Эрдогане неуклонно растут: последствия могут быть катастрофическими.

Неоосманские амбиции Турции при президенте Реджепе Эрдогане неуклонно растут. Несмотря на предупреждения турецких партнеров по НАТО (ЕС и США), Анкара не отступается от Северного Кипра и, кажется, больше не рассчитывает на урегулирование конфликта с Грецией и всем Евросоюзом. Афины же готовятся к войне.

20 мая Эрдоган приедет на остров и выступит с «необходимым посланием по Северному Кипру», которое «коснется всего мира». В ноябре прошлого года турецкий лидер уже посещал спорную территорию в 37-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), которую во всем мире признает только Анкара. Визит спровоцировал международный скандал: возмутились власти Республики Кипр, Греции, стран Евросоюза и даже Конгресс США.

Но Эрдогана дипломатические последствия будто бы и не страшат. Пусть даже из-за агрессивной внешней политики Анкары, ЕС планирует приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз, если та не изменит своего поведения — «нынешнюю негативную тенденцию», как охарактеризовали турецкую геополитику депутаты Европарламента. Но менять курс Эрдоган не собирается: он намерен и дальше будоражить европейское спокойствие, причем не только символическими визитами в ТРСК.

Турецкий напор

20 мая президент Турции объявил о создании авиабазы для наблюдательных и боевых беспилотников на Северном Кипре, который греческие СМИ неизменно называют «оккупированной частью Кипра». Таким образом планируется усилить турецкое присутствие в регионе в случае вооруженного конфликта — глава страны допускает и такой вариант в свете обострения отношений с Грецией.

«На Северном Кипре у нас есть два аэропорта. Один Эрджан, а есть еще один. Там мы многое изменим: будут установлены наблюдательные и вооруженные беспилотники. Потому что в случае возможного нападения в регионе мы должны быть сильными», — заявил Эрдоган.

Военная база — не первая и далеко не последняя самоуверенная инициатива Турции на острове. В августе 2020 года Эрдоган озвучил планы по восстановлению и превращению в курорт кипрского города Фамагуста, захваченного турецкими войсками в августе 1974 года.

Примечательно, что 47 лет назад в городе проживало 39 тысяч человек, из которых более 26 тысяч — греки-киприоты, более восьми тысяч — турки-киприоты. После вторжения из города было полностью изгнано греческое население. Современные Афины, возмущенные «турецкой оккупацией» Кипра, понять можно.

Урегулирование конфликта в апреле зашло в тупик. Неформальные переговоры по Кипру в формате «5+ООН» (Турция, Греция, Великобритания, греко-кипрские и турецко-кипрские представители) состоялись, но оснований для возобновления прямых переговоров по урегулированию найдено не было. На уступки Турция не идет.

Не только остров стал камнем преткновения в греко-турецких отношениях, но и воды вокруг — там обнаружены крупные месторождения природного газа. Прошлым летом Анкара направила в район Восточного Средиземноморья, которое Греция считает своей экономической зоной, геологоразведочное судно для поиска углеводородов возле острова Кастелоризо. Последовал очередной международный скандал: разбираться на остров приехал госсекретарь США Майкл Помпео.

Спустя год ситуация с дележкой ресурсов не изменилась. 20 мая греческие СМИ сообщили о «первом случае», когда многочисленные турецкие рыболовные суда зашли «так далеко» — фактически в греческий Крит, где преспокойно занимаются добычей в прибрежной зоне соседней страны.

Европейское бессилие

Евросоюз пытался давить на Анкару санкциями, но довольно щадящими. В 2019 году ЕС решил сократить финансовую поддержку страны и приостановить переговоры по соглашению о воздушных перевозках, а также рассмотреть другие ограничения, если Турция продолжить нарушать суверенные права Кипра. Турция продолжила — санкции расширили в 2020 году. Анкара же трактует действия ЕС исключительно как внешнее давление.

«Мы отвергаем предвзятую и незаконную позицию по кипрскому, восточно-средиземноморскому, эгейскому и другим региональным вопросам, которые, как мы знаем, по существу не принимают большая часть стран ЕС», — отрезали тогда в турецком МИД.

Греческая сторона ведет себя по-европейски дипломатично, но все же мобилизует военные силы для противодействия Турции. Греческая общественность уже поняла, что рассчитывать на партнеров по Евросоюзу Афинам больше не приходится.

«Результаты саммитов ЕС в последние несколько месяцев научили нас не поддаваться иллюзиям, напоминая, что такие понятия, как европейская солидарность или приверженность договоренностям, пасуют перед "моралью личных интересов", которая является доминирующей (и, возможно, единственной) моралью в международных отношениях. Жестокая реальность: защита национальных интересов — это наше и только наше дело, а не иностранцев», — пишет популярное в Греции издание Newsbomb.

Греческие журналисты подчеркивают, что единственным союзником Греции в этом конфликте остаются ее вооруженные силы. В июне прошлого года Афины решили увеличить военные расходы примерно на треть — на истребители, фрегаты, торпеды и вертолеты планируется тратить примерно по 1–1,5 миллиарда евро ежегодно. Министр обороны Греции Никос Панайотопулос тогда же заявил, что Афины для защиты своих суверенных прав готовы ко всему — в том числе и к военным действиям.

Так в Средиземноморье медленно, но верно «тлеет» еще очередная горячая точка на карте мира, рискуя разгореться в любой момент: пока Европа помогает Греции беззубыми санкциями и хищно делит между собой греческие тендеры на вооружение (например, Франция «заломила» неподъемную цену за новые фрегаты для партнера по ЕС), Афины продолжают сдавать перед неоосманским напором. От поддержки Северного Кипра Турция однозначно не откажется после европейских ультиматумов, констатирует военный эксперт Борис Рожин.

«Это исключено для Эрдогана. Европейские санкции им рассматриваются исключительно в контексте внешнего давления, а Турция при Эрдогане старается всячески показать, что под внешним давлением она не прогибается, за исключением российских и американских санкций, когда Анкара была вынуждена пойти на уступки. В случае с Европой Турция будет упорствовать в проведении своей внешней политики», — рассказал Рожин в комментарии «Политике Сегодня».

В последний раз Греция и Турция находились на грани войны после кризиса 1996 года из-за спора вокруг островка Имия — тогда Афинам, как и сейчас, пришлось срочно вооружаться. Теперь на кону куда больше: углеводороды, Кипр и доминирующие позиции в Средиземноморье. И Анкара, стремительно переделывающая кипрский аэропорт под частично военную авиабазу, это прекрасно понимает.

«Решение Эрдогана создать авиабазу на Северном Кипре приведет к дальнейшему росту напряженности и милитаризации самого острова. Скорее всего, Греция будет отвечать симметрично», — заключил Рожин.

Не стоит забывать, что неоосманские турецкие амбиции распространились куда дальше соседней Греции. О планах Эрдогана на юг России и еще полмира — читайте в нашей статье.