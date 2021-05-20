Палестинские бойцы выпустили 4070 ракет по израильским городам с 10 мая

Бойцы движения ХАМАС выпустили из сектора Газа по Израилю 4070 боеприпасов с 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Бойцы движения ХАМАС выпустили из сектора Газа по Израилю 4070 боеприпасов с 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

Согласно информации, 610 снарядов упали в самом палестинском анклаве, около 90% были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Палестинские бойцы в секторе Газа и Армия обороны Израиля обмениваются ракетными ударами с 10 мая. Известно, что регулярные обстрелы были спровоцированы беспорядками в мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме после постановления израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей.

По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших превысило 250 человек, из которых 227 — в секторе Газа, в том числе свыше 60 детей и более 30 женщин. С израильской стороны погибли примерно 12 человек.