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9:39   20 Мая 2021
Общество

Новый терминал аэропорта в Кемерове откроют до конца мая

Новый терминал аэропорта в Кемерове откроют до конца мая

Новый пассажирский терминал международного аэропорта в городе Кемерово, площадью 12 тысяч квадратных метров, откроют 23 мая.

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии нового терминала проектной документации. Площадь нового аэропорта составила почти 12 тысяч квадратных метров. Он будет иметь три этажа, оборудованных телескопическими трапами. Отделка здания и прилегающих территорий уже завершена. Новый кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова будет вмещать до одного миллиона пассажиров в году.

Генподрядчиком выступила строительная компания Limak Marash. Терминал обещают открыть уже на этой неделе, 23 мая.

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#аэропорт #кемерово #терминал

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