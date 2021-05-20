Новый терминал аэропорта в Кемерове откроют до конца мая

Новый пассажирский терминал международного аэропорта в городе Кемерово, площадью 12 тысяч квадратных метров, откроют 23 мая.

Новый пассажирский терминал международного аэропорта в городе Кемерово, площадью 12 тысяч квадратных метров, откроют 23 мая.

Ростехнадзор выдал заключение о соответствии нового терминала проектной документации. Площадь нового аэропорта составила почти 12 тысяч квадратных метров. Он будет иметь три этажа, оборудованных телескопическими трапами. Отделка здания и прилегающих территорий уже завершена. Новый кемеровский аэропорт имени Алексея Леонова будет вмещать до одного миллиона пассажиров в году.

Генподрядчиком выступила строительная компания Limak Marash. Терминал обещают открыть уже на этой неделе, 23 мая.