Названы симптомы рака, требующие ранней консультации врача

Наличие уплотнений и немотивированное похудение относятся к ряду симптомов, требующих незамедлительной консультации врача.

Наличие уплотнений и немотивированное похудение относятся к ряду симптомов, требующих незамедлительной консультации врача.

Внимание на это обратил главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков. Он объяснил, что некоторые симптомы, указывающие на общее ухудшение состояния здоровья, должны быть максимально быстро проверены врачом.

В числе подобных проявлений заболевания значатся немотивированное похудение, слабость, примесь слизи и крови в кале или выделениях из груди женщин. Список также дополняют наличие уплотнений и изменения в давно существовавших родимых пятнах, передает РИА Новости.