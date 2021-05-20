Во ФСИН предложили помощь заключенных на объектах, где не хватает рабочих

Заключенных необходимо активнее привлекать к работе вместо трудовых мигрантов. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Заключенных необходимо активнее привлекать к работе вместо трудовых мигрантов. Об этом заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Руководитель исправительного учреждения напомнил, что президент РФ Владимир Путин провел встречу с главами ближнеазиатских стран. Лидеры обсуждали вопрос, как можно наладить поток мигрантов для объектов, где не хватает рабочей силы.

"Ну, вот мы реально можем предоставить", — сказал директор ФСИН.

Калашников добавил, что это будет не ГУЛАГ, а хорошие условия труда.