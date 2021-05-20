Экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов умер в возрасте 84 лет.

Экс-губернатор Пермской области Геннадий Игумнов умер в возрасте 84 лет.

Сведений о том, что стало причиной смерти Игумнова, пока нет. Его семья позднее опубликует данные о месте и времени проведения траурной церемонии, сообщил бывший мэр Перми Игорь Сапко на своей странице в социальной сети Facebook, выразив слова поддержки и сочувствия родственникам умершего.

"Это был первый всенародно избранный губернатор Пермской области, грамотный профессионал, открытый в общении и очень мудрый человек!", — отметил Сапко.

Игумнов возглавлял регион в период с 1996 по 2000 годы. Позднее он проиграл в выборах Юрию Трутневу и работал в компании "Лукойл".