Роскомнадзор заблокировал почти 500 постов в соцсетях и мессенджерах

За прошедшие месяцы текущего года в России ограничили доступ к 477 материалам с недостоверной информацией. Речь идет о публикациях по финансовой теме в соцсетях и мессенджерах.

За прошедшие месяцы текущего года в России ограничили доступ к 477 материалам с недостоверной информацией. Речь идет о публикациях по финансовой теме в соцсетях и мессенджерах.

В 2020 году большая часть фейков была посвящена COVID-19. Новости строились на двух больших группах домыслов: реальность болезни и происхождение вируса. Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 2,3 тыс. материалов. Обычно у российских площадок на удаление противоправной информации уходит от нескольких минут до нескольких часов.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, грозит тюремный срок до пяти лет. За пять месяцев Роскомнадзор заблокировал 410 ссылок в соцсетях и мессенджерах. В этом году лидирует финансовая тематика.