Съемки в сердце Африки: Батов рассказал о процессе создания боевика "Турист"

Режиссер фильма "Турист" Андрей Батов рассказал изданию "Слово и Дело" о своей работе над кинокартиной.

Режиссер фильма "Турист" Андрей Батов рассказал изданию "Слово и Дело" о своей работе над кинокартиной.

Кинолента "Турист" рассказывает о произошедших в декабре 2020 года событиях в Центральноафриканской Республике. Военный инструктор с соответствующим позывным по соглашению между Россией и ЦАР прибыл в Африку, чтобы обучать военнослужащих национальной армии страны. В этот момент бандиты из группировки "Коалиция патриотов за перемены" под руководством экс-президента Франсуа Бозизе совершают попытку госпереворота.

Батов в беседе с изданием "Слово и Дело" отметил, что не сомневался в решении участвовать в проекте по нескольким причинам. Так, в первую очередь это была уникальная возможность побывать там, куда просто так не слетаешь. Режиссер отметил, что второй причиной стала совокупность понравившихся истории и сюжета.

"Фильм основан на реальных событиях, и я всегда охотно откликаюсь на такие истории. Я преклоняюсь перед людьми в военной форме, они не просто выполняют свой долг, но и ценой своей жизни защищают наш мирный сон", — заявил он.

Батов отметил, что в фильме практически нет художественного вымысла. Съемочная команда поставила задачу отнестись максимально с уважением к истории людей, которые рискуют своей жизнью.

"С нами на площадке были военные консультанты, которые не понаслышке знают историю, которая легла в основу фильма «Турист». Они пристально следили за каждым нашим словом, жестом, перемещением актеров в кадре", — рассказал он.

Также режиссер отметил огромную заслугу консультантов и тех, кто помогал съемочной группе в непростых условиях Африки. По его словам, несмотря на 40-градусную жару и сильную влажность, актеры выкладывались на все 100 процентов.

"Видя белого человека, который говорит по-французски, местные жители настораживались. Но как только люди слышат русскую речь, они сразу начинают улыбаться и безбоязненно идут на контакт", — подчеркнул Батов.

Режиссер заявил, что местные жители буквально встречают российских инструкторов с хлебом и солью. Они подарили им мирную жизнь, подчеркнул Батов.