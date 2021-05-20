Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:43   20 Мая 2021
Политика

Грызлов сообщил о блокировании Киевом работы контактной группы по Донбассу

Грызлов сообщил о блокировании Киевом работы контактной группы по Донбассу

Власти Украины пытаются всеми силами не идти на прямой диалог с представителями Донбасса, тем самым блокируя работу контактной группы.

С таким заявлением выступил полпред России в группе Борис Грызлов. Он сообщил, что Киев реализовывает политику радикальных украинских националистов. Представителями Луганской и Донецкой народных республик было предложено разблокировать работу Донбасса и Киева над дорожной картой. Она должна помочь решить конфликт согласно Минским соглашениям.

"При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована", — сказал он.

Также Грызлов добавил, что из-за отказа Киева нормально общаться с представителями республик Донбасса, ситуация становится все хуже. При этом Вооруженные силы Украины продолжают наносить обстрелы и активно наращивают силы и средства у линии разграничения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #днр #лнр #грызлов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров