Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:07   20 Мая 2021
Политика

Эрдоган анонсировал решительное послание всему миру на Северном Кипре

Эрдоган анонсировал решительное послание всему миру на Северном Кипре

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) намерен сделать заявление для всего мира.

Во время встречи с турецкой молодежью Эрдоган анонсировал свой рабочий визит в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК). В ходе него он намерен озвучить некое послание, касаемо не только острова, но и всего мира.

"Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез", — подчеркнул президент Турции.

О чем именно Эрдоган будет говорить — неизвестно. Он добавил, что "из Восточного Средиземноморья поступают хорошие вести", намекая на успешные буровые работы на шельфе Кипра и Греции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#турция #эрдоган #политика #кипр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров