Эрдоган анонсировал решительное послание всему миру на Северном Кипре

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) намерен сделать заявление для всего мира.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) намерен сделать заявление для всего мира.

Во время встречи с турецкой молодежью Эрдоган анонсировал свой рабочий визит в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра (ТРСК). В ходе него он намерен озвучить некое послание, касаемо не только острова, но и всего мира.

"Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез", — подчеркнул президент Турции.

О чем именно Эрдоган будет говорить — неизвестно. Он добавил, что "из Восточного Средиземноморья поступают хорошие вести", намекая на успешные буровые работы на шельфе Кипра и Греции.