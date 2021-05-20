Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:32   20 Мая 2021
Общество

Экс-министр экономики Украины заявил о резкой деградации страны с 2014 года

Экс-министр экономики Украины заявил о резкой деградации страны с 2014 года

Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года. Об этом заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

Переломным моментом для всей Украины стал конец 2013 года - начало 2014 года. Выход Украины из зоны геополитического влияния России и переход в зоны влияния Запада послужил причиной для резкой деградации страны. Об этом бывший министр рассказал в эфире телеканала "Наш".

Суслов сообщал ранее, что Украина может оказаться в страшном социальном кризисе из-за обнищания жителей страны. По словам украинского историка и археолога Петра Толочко, Украину ждет развал страны из-за стремления к Европе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #страна #деградация

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров