Экс-министр экономики Украины заявил о резкой деградации страны с 2014 года

Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года. Об этом заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

Украина начала резко деградировать после государственного переворота 2014 года. Об этом заявил экс-министр экономики Виктор Суслов.

Переломным моментом для всей Украины стал конец 2013 года - начало 2014 года. Выход Украины из зоны геополитического влияния России и переход в зоны влияния Запада послужил причиной для резкой деградации страны. Об этом бывший министр рассказал в эфире телеканала "Наш".

Суслов сообщал ранее, что Украина может оказаться в страшном социальном кризисе из-за обнищания жителей страны. По словам украинского историка и археолога Петра Толочко, Украину ждет развал страны из-за стремления к Европе.