Лавров назвал конструктивными переговоры с Блинкеном в Рейкьявике

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась в столице Исландии на полях Арктического совета.

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена завершилась в столице Исландии на полях Арктического совета.

Лавров после завершения переговоров заявил, что в отношениях США и России много "завалов". Он отметил, что Блинкен показал намерение их "разгрести". По его словам, беседа прошла конструктивно. Глава МИД РФ выразил надежду, что встреча президентов двух стран определит дальнейшие отношения. Лавров заявил, что планируется подготовка предложений для встреч глав государств.

Блинкен сообщал, что США надеется на выстраивание более стабильных и предсказуемых отношений с Россией. Глава внешнеполитического ведомства США отметил, что в ходе переговоров была затронута тема урегулирования нагорно-карабахского конфликта и другие актуальные вопросы сотрудничества США и РФ.